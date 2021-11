Vaticano: premier albanese Edi Rama ricevuto da Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina il primo ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama, che successivamente ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dall'arcivescovo Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana che in una nota. "Nei cordiali colloqui si sono rilevati i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e l'Albania e sono stati affrontati temi di comune interesse attinenti alle relazioni tra la comunità ecclesiale e quella civile, il contributo della Chiesa per il bene comune della società albanese, le migrazioni e la pace. Ci si è soffermati pure sulle principali questioni regionali, tra cui la situazione nei Balcani occidentali ed il cammino dell'Albania e di altri Paesi verso la piena integrazione nell'Unione europea", conclude la nota. (Civ)