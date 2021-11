Fisco: Landini, non siamo osservatori, avanti con protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il governo pensa di convocarci per informarci di quello che ha deciso, è meglio che non ci convochi, perché noi non siamo degli osservatori o degli ascoltatori ma siamo soggetti che hanno in testa un'idea diversa di questo paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della manifestazione dei sindacati a Roma. "Noi abbiamo pazienza, sono passati nove anni dalla legge Fornero: è chiaro che non abbiamo intenzione di fermarci con la protesta, perché vogliamo portare a casa risultati concreti", ha aggiunto Landini. (Rer)