Tim: Landini, rete unica è infrastruttura strategica per il Paese

- "Non continueremo a lungo ad essere il secondo paese manifatturiero in Europa se non facciamo quelle scelte necessarie di politica industriale e se non abbiamo una Rete unica, una infrastruttura strategica per il Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della manifestazione dei sindacati a Roma. "Stiamo rischiando di non sfruttare la potenzialità degli investimenti che abbiamo da fare - ha aggiunto Landini -. Penso dalla vicenda Tim, alla vicenda Ilva, a tutto il settore della mobilità e al settore delle energie rinnovabili. Siamo di fronte a quella fase dove c'è bisogno di fare politica industriale che da 20 anni il nostro paese non fa". (Rer)