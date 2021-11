Spagna: premier Sanchez, destra dipinge Paese a sua immagine, triste e fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di destra spagnoli dipingono un Paese a loro immagine e somiglianza: triste, senza idee e fallito. Lo ha dichiarato il presidente del governo, Pedro Sanchez, al 12mo Congresso del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Castiglia e Leon a Burgos, evidenziando che il presente ed il futuro della Spagna "di costruiscono con le parle superamento, ripresa e progresso sociale". Secondo il premier, quando governa la destra la ripresa economica è "lenta, ingiusta e corrotta", mentre quando lo fa il Psoe "oltre all'esemplarità" è molto più "veloce ed equa". Sanchez ha ricordato alcune misure varate dall'esecutivo durante la pandemia del coronavirus come la cassa integrazione straordinaria (Erte), le risorse stanziate per i lavoratori autonomi e la concessione di crediti statali (Ico) per salvare le aziende in crisi di liquidità. (segue) (Spm)