Repubblica Ceca: presidente Zeman lascerà ospedale oggi pomeriggio (3)

- Zeman era stato dimesso dall’Uvn soltanto giovedì mattina, dopo un ricovero iniziato il 10 ottobre, quando è stato trasferito all’Uvn per problemi legati a una patologia non precisata. Il medico Pavel Pafko, parte del consiglio medico del presidente, ha dichiarato in precedenza al portale “irozhlas.cz” che il capo dello Stato ha una malattia epatica cronica, indicando che si tratta di cirrosi. Inizialmente Zeman è stato ricoverato in terapia intensiva, per poi essere trasferito in un reparto di riabilitazione e infine in lunga degenza, dove ha avuto occasione di ricevere visite, tra le quali quella del premier uscente, Andrej Babis, e di Fiala. Una decina di giorni fa gli ha fatto visita anche la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova. (Vap)