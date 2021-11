Imprese: battesimo a Dubai per Msc Virtuosa, Sophia Loren madrina della nuova ammiraglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento a Port Rashid, in collaborazione con il dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai e Dp World, riflette la crescente importanza dell'emirato come destinazione turistica per i crocieristi provenienti da tutto il mondo e rafforza il ruolo dell'industria crocieristica nel fondamentale percorso di sviluppo del turismo negli Emirati Arabi Uniti. La cerimonia di vattesimo della nave si svolgerà alla presenza del comandante della nave, il capitano Francesco Veniero, e di numerose autorità locali. "Siamo onorati di ospitare questa cerimonia dell’antica tradizione marittima negli Emirati Arabi Uniti durante l'anno del Giubileo d'Oro e, con essa, di sottolineare il nostro impegno a lungo termine in questa regione", ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere. "Questo è anche il motivo per cui quest’inverno MSC Virtuosa, tra le navi tecnologicamente e ambientalmente più avanzate al mondo, farà homeport nel Paese come parte del nostro schieramento nella regione del Golfo. La crocieristica è parte integrante della dinamica industria turistica degli Emirati Arabi Uniti e, grazie alla nostra esclusiva rete di distribuzione globale, continueremo a promuovere in tutto il mondo il paese e l’intero Medio Oriente come un'opzione di vacanza attraente per sostenere l'ulteriore crescita dell'industria turistica locale". Con la conduzione del noto personaggio televisivo degli Emirati Arabi Uniti, Omar Butti, come maestro di cerimonie, l'icona di Hollywood Sophia Loren salirà sul palco per battezzare ufficialmente la sua 17ma nave di Msc Crociere con il tradizionale taglio del nastro. La notte stellata culminerà in un magico spettacolo di fuochi d'artificio sullo splendido skyline di Dubai, che anticipa una cena gourmet presso uno degli eleganti ristoranti della nave. Gli ospiti dell'evento potranno inoltre assistere ad una performance del cantautore di fama internazionale Rag'n'Bone Man, che si è esibito nelle sue canzoni più famose. (segue) (Res)