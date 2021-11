Imprese: battesimo a Dubai per Msc Virtuosa, Sophia Loren madrina della nuova ammiraglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultano Ahmed Bin Sulayem, group chairman e Ceo di Dp World, ha dichiarato: "È un momento di orgoglio per noi ospitare la cerimonia di battesimo di Msc Virtuosa a Mina Rashid, luogo che ha costantemente riaffermato il suo status di destinazione leader a livello regionale e globale. Le strutture all'avanguardia del porto, la capacità di movimentazione dei passeggeri e la posizione strategica ci hanno aiutato ad ottenere diversi riconoscimenti significativi, il più recente dei quali è il premio The Middle East's Leading Cruise Port al The World Travel Awards 2021, ricevuto per il 14mo anno consecutivo. Per garantire che il porto continui ad essere un contributore integrale all'economia degli Emirati Arabi Uniti e un pilastro economico significativo di Dubai, stiamo lavorando per migliorare le sue capacità. Il nostro unico obiettivo è quello di rafforzare il suo status di struttura ricreativa che rappresenta il ricco patrimonio culturale di Dubai. Attraverso il nostro impegno, ci sforzeremo di assicurare che l'Emirato continui ad essere riconosciuto a livello globale come una destinazione crocieristica di classe mondiale. Ci aspettiamo anche un totale di 126 scali di navi e oltre 500 mila visitatori per la prossima stagione crocieristica 2021/22. Questo rafforzerà ulteriormente il ruolo del turismo di Dubai e guiderà il nostro progresso". (segue) (Res)