Imprese: battesimo a Dubai per Msc Virtuosa, Sophia Loren madrina della nuova ammiraglia (4)

- Helal Saeed Almarri, direttore generale del dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, ha commentato: "Dubai continua a tracciare un percorso verso il futuro come una delle principali destinazioni turistiche del mondo e la capitale crocieristica del Medio Oriente, mentre siamo impegnati a realizzare l'obiettivo ispirato dalla nostra leadership visionaria di rendere Dubai la destinazione preferita, per molti passeggeri. Ospitare a Dubai la cerimonia di battesimo della nuova nave ammiraglia di Msc Crociere, Msc Virtuosa, testimonia la popolarità della città come porta d'accesso per le crociere nella regione. La reputazione di Dubai come hub crocieristico continua a crescere e i momenti iconici o gli eventi significativi come questo riflettono il contributo cruciale della crocieristica all'industria del turismo della città. Con Dubai che continua ad accogliere i turisti internazionali, questo evento avrà come sfondo il lancio della nuova stagione crocieristica, alimentando ulteriormente la crescita durante questo anno di riferimento per Dubai con Expo 2020 e le celebrazioni che circondano il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti". (segue) (Res)