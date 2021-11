Imprese: battesimo a Dubai per Msc Virtuosa, Sophia Loren madrina della nuova ammiraglia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Msc Virtuosa dispone di dieci ristoranti, 21 bar e lounge, nonché di cinque piscine, e offrirà splendidi itinerari nel Mar Arabico per tutta la stagione invernale dalla sua base di Dubai per garantire ai propri ospiti l'opportunità di sperimentare le migliori destinazioni della regione del Golfo, tra cui Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Qatar. L'innovativa nave conta 19 ponti ed è pronta ad accogliere i suoi ospiti questo inverno per itinerari di una settimana da Dubai con il meglio della cucina internazionale, intrattenimento di classe mondiale, bar e saloni rilassanti, nonché la più grande area shopping in mare, spa e centro fitness, un aquapark e club per bambini e adolescenti. La caratteristica principale di MSC Virtuosa è la sua iconica promenade di 112 metri con una splendida cupola a LED, il cuore sociale della nave. Una peculiarità unica che attende gli ospiti a bordo è il nuovissimo Msc Starship Club, disponibile esclusivamente su MSC Virtuosa, che vede protagonista Rob, il primo barman umanoide futuristico del mondo. L'evento a Port Rashid si svolge nel rispetto di tutti i protocolli di salute e sicurezza pubblica stabiliti dal governo di Dubai, supportato dal protocollo di salute e sicurezza leader del settore di Msc Crociere che ha permesso alla compagnia di essere la prima al mondo a riprendere le operazioni nel 2020. L'occasione speciale è anche parte delle celebrazioni che circondano il Giubileo d'Oro degli Emirati Arabi Uniti e coincide con l'accoglienza a Dubai del World Expo 2020. Dopo la cerimonia di battesimo, Msc Virtuosa partirà il 28 novembre da Dubai per il suo viaggio inaugurale nel Golfo con visite ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Doha. (Res)