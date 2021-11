Parlamento: Fico, fu asse portante costruzione comunità nazionale dopo l'Unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 27 novembre 1871, nell’Aula allestita in pochi mesi dall’ingegner Comotto, si aprì, con il discorso della Corona, la prima sessione parlamentare nella nuova Capitale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento nell'emiciclo in occasione della cerimonia per ricordare i 150 anni dalla prima seduta a palazzo Montecitorio in Roma Capitale, in concomitanza con le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. "Il giorno successivo - ha aggiunto la terza carica dello Stato -, mentre il Senato regio si riuniva per la prima volta a Palazzo Madama, la Camera dei deputati elesse il suo presidente, confermando Giuseppe Biancheri, di cui ricorre quest’anno il duecentesimo anniversario della nascita. Difensore autorevole delle prerogative parlamentari, Biancheri presiedette l'Aula di Montecitorio a più riprese, tra il 1870 ed il 1907. Sandro Pertini, nel ricordare da presidente della Camera quella prima seduta cento anni dopo, disse che con essa l’Italia 'venne a rappresentare in Roma un’idea che aveva e mantiene un suo significato universale. L’idea del libero Parlamento e cioè la libera sovranità del popolo'. Il trasferimento delle Camere a Roma, infatti, diede non soltanto agli italiani la consapevolezza di avere conseguito autenticamente l’unità nazionale. Ma segnò anche la definitiva affermazione del parlamentarismo nel sistema costituzionale del nuovo Stato, completando un percorso avviato con l’esperienza delle assemblee degli Stati pre-unitari". (segue) (Rin)