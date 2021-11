Parlamento: Fico, fu asse portante costruzione comunità nazionale dopo l'Unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fico ha aggiunto che "il Parlamento fu dunque l’asse portante della costruzione della comunità nazionale dopo l’Unità. La Camera, in particolare, consentì il confronto e l’amalgama tra i deputati eletti nelle diverse Regioni, un tempo appartenenti a Stati diversi, facendo nascere una nuova classe dirigente nazionale. Attraverso i lavori parlamentari fu poi conseguita progressivamente l’unificazione legislativa del Paese. E la rappresentanza politica rese consapevoli gli abitanti di tutta la penisola di non essere più sudditi ma cittadini, alimentando, anche grazie alla stampa, la formazione dell’opinione pubblica. Nel 1871 il nostro Paese ebbe finalmente una capitale non solo geograficamente più centrale ma anche, per ragioni storiche, meglio riconoscibile da ogni parte della penisola. Al tempo stesso, con una mozione approvata all’unanimità, la Camera volle ricordare con gratitudine le precedenti capitali, Torino e Firenze, i cui rappresentanti sono oggi qui presenti insieme a quelli di altre città legate alle celebrazioni odierne: Napoli, Palermo, Bologna, Venezia, Verona e Ravenna. La nuova capitale - ha concluso il presidente della Camera - abbracciava così tutte le città e in particolare quelle che avevano avuto un ruolo fondamentale nella storia italiana". (Rin)