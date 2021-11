Viabilità: Aspi, nella notte di martedì 30 chiuso svincolo piazzale Corvetto su raccordo A1-A51

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sul raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano R06, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, previsti in orario notturno, dalle 22 di martedì 30 novembre alle 6 di mercoledì 1 dicembre, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Piazzale Corvetto, per chi proviene da Bologna. In alternativa, seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto R05; in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Paullo.(Com)