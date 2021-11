Cultura: Fico, Dante resta simbolo profondità matrice culturale Risorgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il legame tra l’idea di Roma e quella dell’unificazione nazionale era stato coltivato con forza dai patrioti risorgimentali. E aveva il suo primo e più autorevole riferimento culturale in Dante Alighieri". Lo ha rilevato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento nell'Aula in occasione della cerimonia per ricordare i 150 anni dalla prima seduta a palazzo Montecitorio in Roma Capitale, in concomitanza con le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. "Il sommo poeta aveva sottolineato per primo la necessità di affrancare l’Italia dalla dominazione straniera e di creare un’entità statuale nazionale - ha ricordato la terza carica dello Stato -. E aveva invocato con forza il superamento delle divisioni e dei conflitti interni, individuati come uno dei mali del Paese. Ma soprattutto Dante fu e resta il simbolo della profondità della matrice culturale del Risorgimento. L’Italia nacque infatti come nazione culturale, prima ancora che come nazione politica, proprio grazie ad una tradizione di cui Dante è il capostipite. Ciò spiega come, una volta unito, il Paese avrebbe ritrovato in Dante il padre della lingua nazionale e quindi il punto di riferimento naturale nell’opera di alfabetizzazione del Paese".(Rin)