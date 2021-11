Serbia: Parlamento ha adottato la legge sulle espropriazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Serbia ha adottato gli emendamenti alla legge sulle espropriazioni. Lo ha riferito l’emittente “N1”. La misura è passata con 159 voti favorevoli su 161 presenti, mentre due deputati si sono astenuti. L’approvazione è avvenuta nonostante le voci contrarie e le proteste di coloro che ritengono che la legge legalizzi l’espropriazione forzata di proprietà che sono d’intralcio a progetti di interesse pubblico. Gli emendamenti stabiliscono che oggetto di esproprio possono essere immobili in ogni loro forma e che i procedimenti di esproprio posti in essere nel quadro della legge sono urgenti, in quanto promossi nell’interesse pubblico. L’indennità corrisposta al proprietario espropriato non può inoltre essere inferiore al valore di mercato dell’immobile. La legge predispone anche termini più brevi per gli enti amministrativi impegnati nei procedimenti di esproprio. (Seb)