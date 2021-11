Droga: Bianchi, scuola recuperi senso di comunità per prevenire dipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare efficacemente il fenomeno della dipendenza la scuola deve ritrovare il proprio senso di comunità. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo alla sesta Conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso di svolgimento a Genova. "È importante sviluppare a tutti i livelli educativi una conoscenza delle tematiche connesse con le dipendenze, non solo da stupefacenti ma anche a tutto ciò di esterno a cui affidare le proprie fragilità (dai computer ai telefonini al cibo), per questo la scuola è così importante nella sua funzione fondamentale di comunità educante e nella quale il gruppo ritrova se stesso nella assoluta necessità di non lasciare nessuno su un percorso di autoesclusione", ha detto Bianchi, sottolineando la necessità di esplorare le "tante diverse facce di questo tema" per ritrovare i nostri ragazzi e le nostre ragazze. (Rin)