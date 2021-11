Asia-Pacifico: torna la calma alle Isole Salomone dopo un'ondata di proteste anti-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La calma sembra essere tornata oggi a Honiara, capitale delle Isole Salomone, travolta da un'ondata di violenti proteste di matrice anti-cinesi durante la quale tre persone sono morte e diversi edifici sono stati dati alle fiamme. Lo riferiscono i media locali, secondo cui stazioni di servizio, negozi e altri esercizi commerciali hanno iniziato a riaprire e molti residenti sono usciti di casa per fare scorte di generi alimentari. Le violenze sono iniziate mercoledì 24 novembre e sono proseguite per tre giorni di seguito, durante i quali una folla inferocita ha chiesto le dimissioni del primo ministro Manasseh Sogavare, sotto accusa per corruzione e, soprattutto, per aver deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con Taiwan e di instaurarle con la Cina. Ad aggravare la situazione del governo è stato l'impatto della pandemia di Covid: la chiusura delle frontiere ha lasciato molti cittadini nella disoccupazione e nella povertà. (segue) (Res)