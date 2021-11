Asia-Pacifico: torna la calma alle Isole Salomone dopo un'ondata di proteste anti-Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese Cina ha condannato ieri le violenze attraverso il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian. Nelle scorse ore gli Stati Uniti si sono detti “profondamente preoccupati” dalle recenti violenze a Honiara e hanno chiesto “il rapido ripristino della pace e della sicurezza”. Lo si legge in un comunicato diramato dal dipartimento di Stato. Washington ringrazia Australia e Papua Nuova Guinea per aver inviato forze di sicurezza a Honiara a seguito della richiesta del governo locale, in particolare con l’obiettivo di mettere in sicurezza le infrastrutture critiche. Inoltre, gli Usa si uniscono a “isole Figi, Nuova Zelanda e altri partner nell’auspicare un immediato ritorno all’ordine nelle Isole Salomone”. “Invitiamo tutte le parti ad astenersi dalla distruzione di proprietà pubbliche e private e a impegnarsi in un dialogo construttivo e inclusive per perseguire una risoluzione pacifica di tutte le divergenze”, conclude il comunicato. (Res)