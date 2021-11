Roma: cantiere Santa Marinella viola norme ambientali e paesaggistiche, 4 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Santa Marinella, nell'ambito di una serie di controlli finalizzati a prevenire e reprimere le violazioni edilizie in materia ambientale e paesaggistica, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine, e posto sotto sequestro un intero cantiere. Secondo quanto si apprende, nello specifico, questo è stato l’epilogo di un controllo effettuato presso uno dei tanti cantieri recentemente sorti lungo la Ss 1 Aurelia: uno sbancamento di terreno che però, benché avviato pochi giorni prima, non era sfuggito ai carabinieri della locale stazione impegnati di pattuglia, che hanno deciso pertanto di approfondire la situazione. I militari, dunque, all'interno del cantiere hanno subito notato alcune irregolarità sotto il profilo amministrativo e delle autorizzazioni prodromiche all'inizio dei lavori, le quali risultavano incomplete, ovvero del tutto mancanti. Le mancanze riscontrate sono state avvalorate, inoltre, dalle relazioni rilasciate dai tecnici della locale amministrazione comunale e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area Metropolitana di Roma, intervenuti sul posto su richiesta proprio dei Militari dell’Arma. (segue) (Rer)