Roma: cantiere Santa Marinella viola norme ambientali e paesaggistiche, 4 denunce (2)

- Essendo l’area interessata effettivamente sottoposta a vincolo paesaggistico, per il cantiere sono scattati immediatamente i sigilli e l’attività in corso è stata totalmente sospesa. Nel corso dei controlli, inoltre, i carabinieri ha verificato anche come il materiale terroso di risulta fosse stato accantonato in maniera irregolare, gravando di ulteriori responsabilità gli addetti ai lavori che, tutti identificati, dovranno ora rispondere di molteplici violazioni di carattere penale sia afferenti il D.Lgs. 152/2006, il cosiddetto Testo unico ambientale, che il D.Lgs. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre a pagare salate sanzioni pecuniarie amministrative. (Rer)