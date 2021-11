Balneari: Meloni scrive a Draghi, tutelare imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si assuma "la responsabilità di un'iniziativa legislativa urgente ed immediata per mettere in sicurezza il settore, accompagnata da un'adeguata ed incisiva azione in sede comunitaria". È questo il cuore di lunga lettera che Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha inviato al presidente del Consiglio, Mario Draghi, in merito alla situazione degli stabilimenti balneari (nonché di porti turistici, alberghi e altri pubblici esercizi) dopo le ultime sentenze del Consiglio di Stato del 9 novembre scorso, che impongono le aste per le concessioni dal 1 gennaio 2024. Sentenze che Meloni critica duramente nel metodo, ravvisando un'invasione di campo rispetto al potere legislativo, e nel merito. "Ancora una volta - scrive la leader di Fd'I - non vengono prese in considerazione le ragioni che vorrebbero tali concessioni non rientranti nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein", che prosegue richiamando i casi "ben più eclatanti come quelli di Spagna e Portogallo, i cui legislatori hanno normato il settore disponendo proroghe lunghissime senza incorrere in alcuna sanzione" da parte della commissione Ue. Meloni definisce il turismo balneare italiano "un unicum nel panorama europeo e mondiale" grazie "agli investimenti sostenuti negli anni dalle imprese" e mette in guardia Draghi sul rischio in un "esproprio di fatto di migliaia di imprese" che non riusciranno a fronteggiare gli appetiti di grandi investitori stranieri e sull'impatto sociale che ne deriverebbe. (segue) (Rin)