Balneari: Meloni scrive a Draghi, tutelare imprese italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scenario definito "catastrofico" da Meloni, che conclude la lettera mettendo a disposizione del governo le proposte depositate negli ultimi anni da Fratelli d'Italia e invitando il presidente del Consiglio a convocare al più presto le associazioni di categoria per discutere la questione. Proprio da un incontro tra i vertici di Fd'I, guidati dalla stessa Meloni, e i rappresentanti nazionali di categoria è nata l'iniziativa della lettera a Draghi, alla quale seguirà nei prossimi giorni la presentazione da parte di Fd'I in tutti i Consigli regionali di ordini del giorno dello stesso tenore. "Mi auguro, signor presidente - ha concluso Meloni - che non lasci cadere questo grido di allarme e che assuma le iniziative conseguenti per tutelare un pezzo fondamentale del nostro comparto turistico". (Rin)