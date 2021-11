Roma: furti in supermercati, arrestati un 46enne e un 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Prima Porta hanno arrestato un 51enne e un 46enne, per furto all’interno di supermercati. A seguito di segnalazione giunta al 112 Nue, i carabinieri sono intervenuti in un primo supermercato dove era stato commesso un furto di alcolici da parte di una persona che si era poi allontanata. I carabinieri, acquisita la descrizione dell’uomo, hanno immediatamente iniziato le ricerche in zona, riuscendo ad individuare il soggetto poco distante, risultato un cittadino romeno di 51 anni, nullafacente, con precedenti, ancora con le bottiglie di alcolici rubate e lo hanno arrestato. Un carabiniere libero dal servizio è, invece, intervenuto nei pressi di un altro supermercato, dove ha arrestato in flagranza un soggetto filippino di 46 anni, nullafacente e incensurato che aveva rubato il portafoglio di una cliente che lo aveva appoggiato sul nastro della cassa. Il militare ha immediatamente fermato il soggetto e successivamente ha richiesto l’ausilio dei colleghi della Stazione di Roma Prima Porta. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati trattenuti in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)