Quirinale: ecco chi sono i 30 "Alfieri della Repubblica" (3)

- Giulia Galieti, 02/06/2003, residente a Roma - Per aver ideato e realizzato un video originale, a sostegno della vaccinazione anti Covid, quando ancora la campagna era in fase di avvio e incerte erano le percentuali di adesione tra i giovani, come nella popolazione più adulta. Studentessa del liceo artistico, desiderosa di fare la sua parte per spingere le persone a vaccinarsi contro il Covid, ha realizzato un video che è riuscito a fare breccia sul web in termini di diffusione. “Il vaccino non è una scelta”: questo il titolo scelto da Giulia. Eravamo allora in avvio della campagna vaccinale e ancora c’era grande incertezza sull’entità delle adesioni. Giulia ha voluto raccontare, con grande semplicità attraverso una animazione, la storia di una persona all’inizio contraria alla vaccinazione, ma poi convinta ad accettarla dalle sofferenze e dalla morte di altre persone di sua conoscenza. La studentessa, che frequenta il liceo cine-tv “Rossellini”, ha spiegato così il suo lavoro: “Ho fatto il video sperando di arrivare a più persone possibili e magari convincere qualche scettico. Credo che il cambiamento possa partire da ognuno di noi”.Giorgia Greco, 01/03/2007, residente a Muggiò (MB) - Per aver affrontato con coraggio le conseguenze di un intervento chirurgico molto invasivo, e per essere riuscita a tornare a ballare, coronando una passione coltivata fin da bambina. La sua tenacia è ora un esempio che si accompagna al sorriso e alla gentilezza. Giorgia è cresciuta a Niguarda, quartiere di Milano. Fin da piccola, già all’età di 4 anni, aveva scoperto la passione per la ginnastica ritmica. Tre anni più tardi le è stato diagnosticato un tumore osseo che l’ha costretta all’amputazione di una gamba. L’intervento chirurgico, le terapie e i ripetuti controlli medici non hanno fatto perdere a Giorgia la passione per la ginnastica e lei ha lottato strenuamente per continuare a praticarla. E’ riuscita nel suo obiettivo entrando nella compagnia Sesto Ritmic Dreams di Sesto San Giovanni. L’anno scorso si è esibita nel programma “Italia’s Got Talent” conquistando la finale. Solare e ben disposta verso il prossimo, Giorgia è un esempio di determinazione e coraggio per i coetanei e per tutti coloro a cui la vita ha imposto una battuta di arresto. Negli ultimi anni ha partecipato al progetto REACT sostenuto da “Coni i bambini” e anche in questo contesto si è distinta per il suo sorriso e la sua sensibilità.Aya Jedidi, 09/11/2009, residente a Maracalagonis (CA) - Per aver aiutato e favorito l’integrazione di una compagna di classe proveniente dal Marocco e priva della conoscenza della lingua italiana. Lei, che parla sia l’italiano che l’arabo, si è fatta “ponte” per gli insegnanti e per gli altri compagni. Sempre con grande disponibilità e cortesia. Aya è nata in una famiglia di origini marocchine, dunque comprende e parla correntemente la lingua araba. Grazie a questa conoscenza, fin dall’inizio dell’anno scolastico, la giovanissima Aya ha aiutato una compagna appena arrivata dal Marocco che non parlava, né comprendeva la lingua italiana. Per lei ha tradotto lezioni di varie discipline, sia durante la didattica a distanza che nei giorni di frequenza in classe, svolgendo di fatto il ruolo di “intermediario linguistico”. Aya è stata un ponte prezioso per i docenti e per i compagni, sempre pronta a offrire chiarimenti o spiegazioni, nei contesti didattici come in quelli ricreativi. Il suo slancio di solidarietà attraverso gesti spontanei e gentili ha conquistato i compagni e per questo è riconosciuta come un modello di buoni comportamenti.Rebecca Lucchesi, 17/06/2004, residente a Bagni di Lucca (LU) - Per l’energia e la creatività con cui svolge il suo servizio di volontariato, essendo diventata un punto di riferimento per un gruppo di giovani e per l’intero comitato della Croce Rossa. Le sue abilità informatiche le hanno anche permesso di innovare la comunicazione e quindi di coinvolgere maggiormente l’intera comunità di riferimento. Rebecca, nonostante la giovane età, svolge un ruolo essenziale nel comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Con grande maturità e serietà ha partecipato, durante la fase più acuta della pandemia e anche dopo, alle attività di volontariato in favore delle persone più vulnerabili. Divenuta referente del “media team”, ha coordinato un gruppo di giovani, che ha dato vita a una comunicazione innovativa e partecipativa, capace di sensibilizzare la comunità sui servizi prestati dalla Croce Rossa. L’energia di Rebecca è stata inoltre fondamentale per l’attuazione di un progetto finalizzato ad alleviare le forme più gravi di povertà attraverso varie misure di inclusione sociale, tra cui i servizi di distribuzione viveri e di altri beni di prima necessità. In quest’ambito, la giovane volontaria di Bagni di Lucca ha curato le relazioni con altri enti del territorio e ha curato la piattaforma dedicata, aggiornandola con una grossa mole di dati sulle richieste degli utenti e le procedure di consegna.Alessio Manfredi Selvaggi, 22/03/2005, residente a Campobasso - Per la testimonianza, offerta anche attraverso testi scritti, sul valore irrinunciabile e positivo delle diversità. Grazie alle sue abilità al computer ha anche aiutato a cogliere aspetti positivi nella didattica a distanza. A quindici anni Alessio ha vinto il premio letterario intitolato allo scrittore molisano Michele Buldrini (sezione Scuola), per un testo dal titolo “Diverso da chi”. Un inno al valore della diversità e una contestazione di ogni forma di discriminazione. “Nessuno – ha scritto – può decidere chi è diverso e chi no e da che cosa”. Alessio ha la sindrome di down ma è anche un nativo digitale, e al computer ci sa fare, come, e talvolta, più dei suoi compagni. Frequenta l’Istituto tecnico ed è uno studente impegnato. In tempo di didattica a distanza, si è segnalato per aver dato testimonianza dell’esperienza, dal suo punto di vista positiva, della didattica a distanza: “Deve recuperare chi non studia, – così si è espresso Alessio commentando le critiche alla Didattica a distanza – non chi come me e tanti altri studenti impara e studia lo stesso e si fa sei ore di dad con educazione e attenzione!! Io sono autonomo davanti al computer, più che a scuola in presenza”. La sua è una prospettiva che fa riflettere e può aiutare a considerare aspetti della didattica a distanza che è bene non dimenticare anche ora che la scuola è tornata in presenza.Federica Mauro, 06/07/2003, residente ad Arezzo - Per aver scoperto che la pittura può essere più forte della sua condizione di difficoltà. Così i settecento anni dalla morte di Dante sono diventati occasione per manifestare una potenzialità espressiva, altrimenti nascosta. Il lavoro di Federica è stato scelto dalla Dante Society di Londra come locandina del concorso artistico internazionale “Dante 700”, volto a celebrare il settecentenario dalla morte del sommo poeta. L’Accademia della Crusca ha voluto proporre l’opera di Federica come immagine di copertina del volume «Dante l’Italiano», che sarà presentato in occasione della ventunesima settimana della lingua italiana nel mondo e che sarà inviato a tutte le ambasciate, consolati e centri studi italiani nel mondo. Federica è una ragazza autistica, ma la pittura le ha consentito di esprimere una sensibilità, e di manifestare una potenzialità, che la sua forma di disabilità tendeva a celare. Si può dire che la pittura è stata una leva per oltrepassare i limiti posti dalle sue difficoltà. Il suo disegno è molto originale, ha ben poco di accademico o di tradizionale, ma anche per questo ha destato interesse e apprezzamento.Michelangelo Melchiorri, 02/07/2002, residente a Macerata - Per il generoso impegno di volontario in diversi ambiti della vita sociale. Sostegno ai più deboli durante le fasi più acute della pandemia, protezione civile, pronto soccorso, attenzione ai bambini: l’altruismo rende più forte una comunità. Durante l’emergenza Covid-19, Michelangelo ha prestato servizio volontario presso “Croce Verde Macerata”, entrando in contatto con pazienti ed ambienti ad alto rischio e imponendosi pertanto strette misure di sicurezza anche in casa al fine di proteggere i propri cari. Ha frequentato il corso d’addestramento dei Vigili del fuoco volontari, ottenendo la qualifica col massimo dei voti e riuscendo a conciliare questa attività con l’impegno scolastico: ha superato infatti l’esame di maturità proprio il giorno successivo a quello da Vigile del fuoco volontario. Ha collaborato alla fondazione dell’associazione di servizio e soccorso sanitario “H.R. Soccorso”. E, grazie alla formazione sanitaria acquisita, si è distinto in attività di primo soccorso in diverse occasioni. E’ impegnato anche come scout e partecipa ad iniziative di volontariato in favore di bambini e delle persone più deboli, oltre che a progetti mirati alla salvaguardia dell’ambiente. (segue) (Rin)