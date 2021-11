Quirinale: ecco chi sono i 30 "Alfieri della Repubblica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo e Simone Mrissa, 09/06/2003, residenti a Pianezza (TO) - Per essere diventati, insieme, esempio di generosità e impegno in favore della comunità durante la pandemia, e anche oltre le fasi più acute dell’emergenza. Una prova ulteriore che il volontariato arricchisce il patrimonio comune proprio perché tende la mano a chi si trova nel bisogno. Matteo e Simone hanno mostrato grande altruismo nel periodo della pandemia e sono diventati, insieme, un esempio di generosità e dedizione al servizio di chi si trova in condizioni di bisogno. Provengono da una famiglia non agiata e il loro impegno di volontariato non ha impedito ad entrambi buoni risultati scolastici. I due fratelli sono una risorsa insostituibile per l’associazione Civess (Corpo italiano volontari emergenze soccorso e solidarietà). Hanno partecipato con assiduità alla distribuzione di mascherine, di viveri, di derrate alimentari agli indigenti e alle famiglie in quarantena. Hanno svolto con passione altri servizi in favore della comunità, come il servizio “pedibus” (accompagnamento dei più piccoli a scuola) e l’assistenza per favorire il distanziamento tra le persone nelle aree di mercato e per rilevare le temperature. Hanno fornito inoltre il proprio valido supporto nella preparazione di viveri per i poveri della città di Torino consentendo così ad altri volontari interventi di emergenza, specie nei periodi di lockdown.Betsalot Dereje Negatu, 22/10/2005, residente a Bari - Per aver conquistato una borsa di studio, grazie al suo impegno nell’integrazione, e averne poi diviso il valore economico con un’amica che vive le sue stesse difficoltà ed è animata dalle stesse speranze. Betsalot è originaria dell’Etiopia e frequenta da un anno il liceo linguistico a Bari. Da sei anni è in Italia con il papà. Ha sempre partecipato con impegno alle attività di integrazione che le sono state proposte, migliorando i voti a scuola e raggiungendo il suo primo traguardo con il superamento dell’esame di licenza media. Il suo percorso poteva però incontrare nuovi ostacoli, vista la fragilità economica della famiglia e il lavoro che costringeva il padre, unica figura adulta di riferimento, a una scarsa presenza in casa: per questo Betsalot è stata scelta come beneficiaria della borsa di studio di Save the Children nell’ambito del progetto ‘Fuoriclasse’. La borsa di studio mira a fornire un supporto economico e anche un accompagnamento da parte di un tutor dedicato. Ha così destato stupore la decisione della ragazza di condividere la borsa di studio con la sua migliore amica, Ididdia, anche lei di origini etiopi, la cui famiglia la accoglie quando il papà è impegnato con il lavoro. Dividersi i 500 euro annui della borsa di studio assume un grande valore di amicizia e costituisce anche un impegno ad affrontare insieme le difficoltà quotidiane.Benedetta Petrongari, 24/06/2008, residente a Greccio (RI) - Per l’amicizia semplice e spontanea con cui ha aiutato un compagno di classe affetto da disturbi nell’interazione sociale. Il suo supporto generoso, dentro e fuori la scuola, è diventato un ponte che ha spezzato l’isolamento. Benedetta, con semplicità e spensieratezza, ha svolto una importante azione di supporto e integrazione per un suo compagno di classe, Gabriele, affetto da autismo. La socialità di Gabriele, prima dell’incontro con Benedetta in prima media, era limitata alla sfera familiare. Come raccontato dalla madre di Gabriele, Benedetta “senza mai preoccuparsi del fatto che i tempi e i modi di Gabriele non appartenessero all’ordinarietà”, ha permesso al compagno di classe di “scoprire l’importanza di un’amicizia leggera e autentica, dedicando il suo tempo a lui in maniera disinteressata, proponendogli delle uscite, passeggiate al parco o gruppi di studio insieme ad altri compagni di scuola”. Il contributo fornito da Benedetta all’accresciuta socialità di Gabriele ha positivamente colpito i loro insegnanti e le persone che li conoscono, rafforzando i valori dell’amicizia e divenendo un prezioso esempio.Andrea Pigato, 20/12/2003, residente a Romano D’Ezzellino (VI) - Per il talento mostrato nella giocoleria e per aver dimostrato come una malattia può essere trasformata in un’occasione per crescere e per esprimere la propria personalità. La giocoleria è anche una pratica coinvolgente, che può servire all’amicizia e alla socialità. Andrea ha scoperto all’età di otto anni una patologia metabolica e ha accettato da subito l’onerosa terapia che lo accompagnerà per tutta la vita. Nel tempo si è reso capace di gestire la malattia in autonomia, con caparbietà e coraggio. Ne è testimonianza il suo impegno come volontario presso l’Associazione giovani diabetici. Ottimo studente, appassionato di pratica sportiva, così importante nella cura della sua malattia, si è rivelato un talento nella giocoleria. Fin dalla scuola secondaria di primo grado ha svolto volontariamente diverse attività laboratoriali nelle scuole e nei centri estivi, anche insegnando arti circensi ai bambini e coinvolgendo ragazzi disabili. Forte di una determinazione assoluta e di una maturità che tutti gli riconoscono, nel 2020 è entrato nel Guinness World Record in qualità di “The most juggling catches with three basketbalss in one minute”. Andrea è la testimonianza di come una malattia, o una difficoltà, possano essere trasformate in una opportunità di crescita e in una occasione per affermare la propria personalità.Silvia Pomella, 02/07/2003, residente a Bolzano - Per aver affrontato la difficoltà psicologica con tanta voglia di superarla, per averne parlato apertamente con amici e compagni di classe, per aver trasferito la sua carica di energia in azioni di cittadinanza attiva sui temi dell’ambiente e dei diritti delle persone. Silvia ha dovuto affrontare un periodo di fragilità psicologica. Ha combattuto la depressione con tenacia e ha reso pubblica la sua battaglia. Si è spesa sui temi legati alla salute mentale senza complessi, convinta che condividere le esperienze di sofferenza possa aiutare tutti coloro che vivono quelle situazioni. Silvia usa molto i social, e anche grazie ad essi è diventata un esempio tra i coetanei. In tanti apprezzano la sua grinta, la sua capacità di interagire, di coinvolgere le persone, di difendere i valori e le idee in cui crede. Silvia è molto impegnata sui temi ambientali, nel contrasto alle discriminazioni razziali e sessiste, nella difesa dei diritti umani. È anche rappresentante degli studenti nel Consiglio di istituto e nella Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse.Luca Ragosa, 04/06/2007, residente a Genova - Per avere, senza esitazione, tratto in salvo un amico, impedendogli di compiere un gesto definitivo. Nel febbraio 2021, durante le lezioni di una classe di terza media, Luca si è accorto che un suo compagno stava scavalcando la finestra della classe probabilmente per buttarsi dalla balaustra e, senza esitazione, correndo un rischio personale, ha oltrepassato la finestra e trattenuto il compagno che nel frattempo aveva già una gamba oltre la ringhiera. Trascinandolo prima a terra e poi contro il muro fino all’arrivo dei professori, è riuscito a trarlo in salvo. Il resto della classe era rimasto impietrito, ma Luca, che aveva costruito un legame forte con l’amico, ne conosceva le difficoltà.Esmeralda Serranò, 23/01/2003, Rovato (BS) - Per l’impegno profuso durante il lockdown a favore di bambini e ragazzi più piccoli, attraverso un sostegno nelle lezioni a distanza e l’ideazione di giochi e attività ricreative. In periodo di lockdown, Esmeralda si è presa cura di un gruppo di bambini di una scuola secondaria di primo grado, trasmettendo loro speranza e gioia di vivere e aiutandoli, nel percorso educativo e scolastico, a superare le difficoltà delle lezioni a distanza. Nonostante il dilagare dei contagi nella sua comunità, Esmeralda ha svolto il ruolo di animatrice di un gruppo estivo, ideando per i bambini coinvolti giochi e momenti di ricreazione, con l’obiettivo di portare serenità e allegria anche nei momenti più duri della vita della comunità.Francesco Tortora, 19/01/2004, residente a Roccapiemonte (SA) - Per l’impegno ed il sostegno alla popolazione nel periodo di pandemia, e in particolare per l’aiuto fornito alle persone anziane nelle prenotazioni dei vaccini anti Covid e nelle procedure per il rilascio del green pass. Francesco è entrato a far parte del “Nucleo Protezione Civile Roccapiemonte” fin dall’età adolescenziale, dimostrando un interesse duraturo nel tempo per le azioni di volontariato e distinguendosi per l’impegno nelle sue attività e per lo spirito organizzativo. Durante la pandemia da Covid-19 si è particolarmente distinto nelle attività di sostegno alla popolazione con la raccolta e la distribuzione di beni alimentari, e ha assistito i cittadini, in particolare gli anziani, nell’iscrizione sulla piattaforma regionale per accedere al vaccino e nelle procedure per il rilascio del Green pass.Aurora Vannucci, 17/05/2005, residente a Parma - Per aver interpretato, con la scrittura, i problemi e le speranze dei ragazzi della sua età. Ha intenzione di continuare a coltivare la sua passione per il racconto e il romanzo, per ora rivolti al pubblico più giovane. Aurora adora leggere e scrivere e da diversi anni è impegnata nella composizione di racconti e romanzi rivolti a ragazzi della sua età. Nel 2015 ha pubblicato una prima raccolta di racconti e nel 2016 il libro dal titolo “Vorrei la sesta elementare”. Ha poi continuato a coltivare la sua passione per la scrittura e ha già altri inediti in attesa di pubblicazione. Ha vinto molti concorsi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a diversi festival letterari, oltre al Salone del libro di Torino. Il suo sogno, “da grande”, è diventare scrittrice di libri per ragazzi.Chiara Vecchi, 26/08/2008, residente a Monteveglio (BO) - Per l’impegno nella scrittura che consente di esprimersi immaginando mondi lontani: con la letteratura nessun luogo è irraggiungibile. Chiara è una giovanissima scrittrice. Vive a Monteveglio, piccolo comune del bolognese, da cui immagina mondi lontani, sfogliando le pagine dei libri. È l’autrice del libro “A New York tutto può cambiare”, una storia di amore e di amicizia, che aveva cominciato a scrivere già all’età di dieci anni. La scrittura è stata per Chiara un’alleata per affrontare le restrizioni imposte dal periodo di pandemia, e proprio grazie all’ideazione dei suoi racconti ha potuto esprimersi e uscire dalla solitudine. Negli scorsi anni, Chiara ha svolto attività di volontariato nella biblioteca di Monteveglio, leggendo favole ai più piccoli. (segue) (Rin)