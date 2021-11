Asia-Pacifico: Usa chiedono cessazione delle violenze nelle Isole Salomone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” dalle recenti violenze a Honiara, capitale delle Isole Salomone, e chiedono “il rapido ripristino della pace e della sicurezza”. Lo si legge in un comunicato diramato dal dipartimento di Stato. Washington ringrazia Australia e Papua Nuova Guinea per aver inviato forze di sicurezza a Honiara a seguito della richiesta del governo locale, in particolare con l’obiettivo di mettere in sicurezza le infrastrutture critiche. Inoltre, gli Usa si uniscono a “isole Figi, Nuova Zelanda e altri partner nell’auspicare un immediato ritorno all’ordine nelle Isole Salomone”. “Invitiamo tutte le parti ad astenersi dalla distruzione di proprietà pubbliche e private e a impegnarsi in un dialogo construttivo e inclusive per perseguire una risoluzione pacifica di tutte le divergenze”, conclude il comunicato. (segue) (Nys)