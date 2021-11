Asia-Pacifico: Usa chiedono cessazione delle violenze nelle Isole Salomone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contribuire a sedare i disordini, il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha annunciato l'invio di un contingente formato da esercito e polizia di Canberra per "garantire stabilità e sicurezza" allo Stato insulare. Morrison ha spiegato che l'iniziativa australiana giunge a seguito della richiesta dell'omologo Sogavare e che è pienamente in linea con il trattato di sicurezza firmato dai due Paesi nel 2017. Il giornalista Charles Piringi ha riferito che la situazione a Honiara è migliorata con l'arrivo della polizia federale e delle truppe di Australia e Papua Nuova Guinea, precisando tuttavia che "non sono mancati sentimenti contrastanti riguardo alla loro presenza. Almeno, hanno attenuato saccheggi e roghi". (Nys)