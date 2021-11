Germania: Brecht (Daimler), in futuro case automobilistiche si procureranno materie prime da sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro le case automobilistiche si procureranno materie prime e componenti chiave direttamente dai loro fornitori e non faranno più affidamento soltanto su grandi fornitori di sistema. E’ l’opinione espressa all’agenzia di stampa “Dpa” da Michael Brecht, a capo del comitato aziendale centrale di Daimler. A suo avviso la carenza globale di semiconduttori sta provocando profondi cambiamenti nell’industria automobilistica. La crisi sta causando ritardi e limiti alla produzione e il presidente del consiglio di amministrazione di Daimler, Ola Kallenius, ha detto recentemente che i semiconduttori resteranno difficili da reperire per tutto il 2022. “Tra noi rappresentanti dei lavoratori ci si chiede: l’intera industria automobilistica sta costruendo molte meno auto rispetto a prima della pandemia, dove finiscono i chip?”, si è domandato Brecht. (Geb)