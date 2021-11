Covid: Assoutenti su chiusure Austria e Paesi Bassi, caos viaggi e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vero e proprio caos nel settore dei viaggi quello che si sta registrando negli ultimi giorni in Italia, dopo l'escalation di contagi nel nostro paese e all'estero, i lockdown decisi da alcuni stati europei e quelli all'orizzonte, e le zone rosse disposte per alcuni comuni italiani a forte vocazione turistica. Lo denuncia in una nota Assoutenti, che segnala come i diritti dei viaggiatori siano in questo momento più che mai a rischio. "Stiamo ricevendo le segnalazioni di utenti che avevano prenotato vacanze in Austria, Olanda o Slovacchia per i prossimi giorni e che, a seguito del lockdown deciso dai governi stranieri, non potranno più usufruire di biglietti aerei e soggiorni, perdendo quanto pagato a causa del rifiuto di compagnie aeree e strutture ricettive di concedere il rimborso ai consumatori – spiega il presidente Furio Truzzi – La situazione attuale dei contagi, inoltre, sta portando molti cittadini a disdire le prenotazioni per vacanze natalizie e di fine anno in altri paesi stranieri come Germania o Francia, ma anche quelle per zone italiane a forte vocazione turistica come l'Alto Adige, dove 20 comuni sono finiti in lockdown". (segue) (Com)