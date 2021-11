Covid: Assoutenti su chiusure Austria e Paesi Bassi, caos viaggi e turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disdette che, ha proseguito, "portano i consumatori a perdere quanto pagato a compagnie aeree, operatori turistici e strutture ricettive, in quanto manca una normativa adeguata in grado di regolare i rimborsi in questa fase delicata in cui, legittimamente e a fronte di impedimenti pratici, migliaia di italiani stanno annullando le partenze. "Per questo chiediamo al governo di emanare al più presto un decreto che disponga il rimborso integrale di biglietti aerei e strutture ricettive in favore di quegli utenti che non potranno raggiungere paesi in lockdown e comuni in zona rossa, o che decideranno di rinunciare alle partenze per il concreto pericolo di contagi in paesi che versano in emergenza sanitaria". Proprio per tutelare i viaggiatori che non potranno godere delle vacanze natalizie e di Capodanno già acquistate, Assoutenti ha siglato una partnership con Sosvolo.com - legal-leader nel settore della tutela dei passeggeri – volta ad offrire da oggi assistenza legale a tutti i cittadini ai fini delle azioni da intraprendere contro le compagnie aeree che pur dovendolo fare non rimborsano i biglietti inutilizzati. (Com)