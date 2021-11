Covid: ministero Salute a Regioni, rafforzare tracciamento per variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute, in via precauzionale, sulla base dell'individuazione della variante Omicron del Covid-19, raccomanda alle Regioni di "rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di: viaggiatori provenienti da Paesi con diffusione di tale variante e loro contatti; focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi", oltre che di "applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure previste dalla circolare sull'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti Sars-Cov-2". E' quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del dicastero della Salute, Gianni Rezza. (Rin)