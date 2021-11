Emirati: Covid, tutta la popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che il cento per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. Secondo i dati del dicastero, nel Paese sono state somministrate "un totale di 21.802.032 dosi" di vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2. "Il cento per cento (della popolazione) ha ricevuto una dose" mentre "il 90,18 per cento è completamente vaccinato", aggiunge la nota. Gli Emirati Arabi Uniti hanno una popolazione di 10 milioni di abitanti circa. A ottobre, il Paese arabo ha dichiarato di aver superato la crisi del coronavirus dopo aver registrato il numero più basso di infezioni quel mese. Gli Emirati Arabi Uniti hanno finora registrato oltre 741.000 casi di Covid-19, inclusi 2.145 decessi.(Res)