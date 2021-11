Droga: Fico, lotta contro dipendenze va fatta senza etichette ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un fenomeno che riguarda milioni di persone nel nostro Paese. Negli ultimi mesi il governo ha svolto un serio e partecipato lavoro di approfondimento sul tema delle dipendenze, coinvolgendo soggetti molto diversi tra loro. Altrettanto significativa è la relazione annuale sulle tossicodipendenze che lancia un allarme sulla diffusione di nuove droghe tra gli adolescenti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un videomessaggio in occasione della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze, in corso a Genova. "La pandemia non ha bloccato le attività della criminalità organizzata che si è rapidamente riadattata a nuove modalità di gestione del mercato illegale, una delle sua maggiori fonti di introito, un mercato da 16,2 miliardi di euro - ha continuato la terza carica dello Stato -. La relazione ci racconta anche di un ampliamento nella nostra società delle aree di disagio, conseguente alla pandemia. Il tema del disagio è centrale, riguarda milioni di persone di ogni età. E' fondamentale ricordare che abbiamo davanti delle persone e che dobbiamo prenderci cura di loro con tutti gli strumenti disponibili. La lotta contro le dipendenze va fatta senza etichette ideologiche, che possono andare bene per gli slogan, ma non per risolvere i problemi". (Rin)