Taiwan: la Cina conduce pattugliamenti nello Stretto dopo visita delegazione Usa a Taipei (2)

- Ieri nell’incontrare la presidente taiwanese Tsai Ing-wen il democratico Mark Takano, presidente della commissione Affari dei veterani della Camera, ha osservato come i letami tra Washington e Taipei siano “molto positivi” e “più produttivi di quanto non siano stati per decenni”. “Il nostro impegno verso Taiwan è solido. Taiwan è una storia di successo della democrazia, un partner affidabile e una forza positiva per il mondo”, ha aggiunto Takano. Gli Stati Uniti, come la maggior parte dei Paesi della comunità internazionale, non ha relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan, ma sostiene l’isola con una crescente cooperazione in materia di difesa. Di recente il presidente Joe Biden ha ribadito che le forze Usa interverrebbero in sostegno di Taiwan in caso di attacco da parte della Cina continentale. Pochi giorni dopo, in un colloquio avvenuto in formato virtuale, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che “incoraggiare l’indipendenza taiwanese significa giocare con il fuoco” e “chi gioca con il fuoco finisce bruciato”. (Cip)