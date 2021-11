Business news: Parlamento Ue, via libera definitivo a politica agricola comune in vigore dal 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla nuova politica agricola (Pac) dell'Unione europea e che entrerà in vigore nel 2023. Il Parlamento ha spiegato che gli agricoltori dovranno conformarsi a pratiche rispettose del clima e dell'ambiente e i Paesi membri dovranno garantire che almeno il 35 per cento del bilancio per lo sviluppo rurale e almeno il 25 per cento dei pagamenti diretti siano destinati a misure ambientali e climatiche. Il Parlamento ha spiegato che i deputati, nel negoziato, hanno ottenuto che almeno il 10 per cento dei pagamenti diretti sia utilizzato a sostegno delle piccole e medie aziende agricole e che almeno il 3 per cento del bilancio della Pac vada ai giovani agricoltori. Si creerà una riserva di crisi con una dotazione annua di 450 milioni di euro per aiutare gli agricoltori in caso di instabilità dei prezzi o del mercato e saranno aumentati il monitoraggio delle norme europee sul lavoro nel settore agricolo e le sanzioni per le infrazioni, in virtù della cooperazione tra gli ispettorati del lavoro nazionali e gli organismi pagatori della Pac. (Beb)