Business news: Spagna, Abertis chiede 5,3 miliardi di compensazioni per fine pedaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Abertis ha inviato al ministero dei Trasporti spagnolo una richiesta di risarcimento di 5,3 miliardi di euro per le fine del contratto di gestione dei pedaggi sulle autostrade AP-7 e AP-2. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Economia Digital", la cifra è molto più elevata rispetto ai 4 miliardi di euro resi pubblici da Atlantia nelle scorse settimane. Il ministero dei Trasporti sta preparando una contro relazione per valutare il proprio calcolo del saldo che in linea di principio non ammonterà alla cifra che stanno sostenendo, riferiscono fonti del governo ad "Economia Digital". Sinora l'esecutivo ha accettato solo il pagamento di 1,29 miliardi di euro. Nel 2006, quando fu firmato il contratto di concessione, l'allora governo socialista accettò di remunerare il concessionario se non fossero stati raggiunti i volumi di traffico. Cosa che avvenne a causa della crisi finanziaria del 2008. Nel 2011 l’allora ministra dei Lavori pubblici del governo dei popolari, Ana Pastor, aveva portato il caso in tribunale per evitare il pagamento. (Spm)