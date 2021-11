Business news: Spagna, piano da 500 milioni per digitalizzazione Pmi e autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato l'imminente lancio del programma "Kit Digitale" per promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi) e dei lavoratori autonomi attraverso investimenti pubblici a carico dei fondi del Piano per la ripresa, trasformazione e resilienza dell'Unione europea. Il primo bando, con una dotazione di 500 milioni di euro sarà destinato ad imprese tra 10 e 49 dipendenti e sarà seguito da altri bandi per aziende di altre dimensioni. "Stiamo parlando di importi molto significativi che possono avere un effetto trasformativo dal punto di vista della digitalizzazione, della sostenibilità e della competitività del nostro tessuto produttivo", ha osservato il presidente durante l'inaugurazione dell'ottavo Congresso annuale delle multinazionali di "Marca Spagna" al Circolo delle Belle arti di Madrid. (Spm)