Kosovo: sparatoria a Gllogjan, studente ferito è fuori pericolo e ricoverato a Peja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente ferito in una sparatoria a Gllogjan, in Kosovo, è in condizioni stabili in ospedale. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva pubblica “Rtk”. Come ha detto a “Rtk” suo nonno, il ragazzo, ricoverato all’ospedale di Peja, è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione del proiettile ed è fuori pericolo. L’autore della sparatoria non è stato ancora fermato dalla polizia e dalle indagini preliminari delle forze dell’ordine sono emerse due o tre piste che al momento vengono seguite, ha spiegato il direttore della polizia kosovara, Samedin Mehmeti. Questi non ha voluto però fornire ulteriori dettagli o menzionare l'esistenza di sospettati perché è prematuro. La polizia ha comunque negato una matrice terroristica dell’evento. (segue) (Alt)