Droga: Mattarella, comprendere realtà dipendenze è punto partenza fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze, in un messaggio inviato alla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, osserva che "il fenomeno delle dipendenze ha spesso radici profonde, legate a disagi che possono riguardare ciascuna persona e che la società fatica a cogliere per tempo. Comprendere tale realtà - continua il capo dello Stato - rappresenta un punto di partenza fondamentale per intervenire con la determinazione e le capacità necessarie nei vari ambiti. Il vasto programma dei lavori della Conferenza nazionale è indicativo della dimensione del problema, che viene affrontato non già come episodio circoscritto e poco esplorato, ma in tutta la sua complessità. Le sessioni della Conferenza sono infatti dedicate ai diversi aspetti e alle molteplici possibili manifestazioni della dipendenza: esse mettono in luce, pur nella drammaticità delle tematiche affrontate, il grande impegno e la consapevolezza di quanti operano ad ogni livello nei settori coinvolti e nelle istituzioni di riferimento". Mattarella aggiunge: "Sono certo che queste giornate, grazie all’efficace articolazione dei lavori e ai momenti di dibattito, potranno consentire, per la competenza di quanti vi partecipano, un importante scambio di informazioni e di esperienze e contribuire così ad individuare strategie utili per arginare e combattere, con le conoscenze e gli strumenti più idonei, tale preoccupante problema. E' con questo auspicio che formulo a tutti i partecipanti, ai relatori e agli organizzatori della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze i migliori auguri di buon lavoro per una proficua e approfondita discussione". (Rin)