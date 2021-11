Covid: Moderna studia due richiami vaccino per “anticipare” nuove variani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Moderna ha fatto sapere che sta studiando due preparati potenzialmente idonei ad effettuare richiami in grado di “anticipare” mutazioni simili alla variante Omicron scoperta questa settimana in Sudafrica. Lo scrive la stampa Usa, rilanciando un comunicato dell’azienda. "Moderna sta già studiando due possibili richiami multivalenti che sono stati progettati per anticipare mutazioni come quelle che sono emerse nella variante Omicron", ha affermato la società in una nota. Gli Stati Uniti si stanno “affrettando” a raccogliere informazioni sulla nuova variante del coronavirus individuata questa settimana in Sudafrica. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente “Cnn” il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, che ha precisato che già oggi scienziati statunitensi avranno un incontro con i colleghi sudafricani per ottenere ulteriori informazioni sul nuovo ceppo, chiamato B.1.1529. “Al momento stiamo cercando di mettere assieme tutto il materiale disponibile con i nostri colleghi sudafricani in modo di poter tracciare direttamente la variante”, ha spiegato Fauci. Al momento non è chiaro se i vaccini in circolazione siano efficaci contro la variante sudafricana. “Una volta che avremo la capacità di effettuare test, sapremo se (la variante) è in grado o meno di aggirare gli anticorpi che siamo in grado di produrre attraverso il vaccino. Al momento ancora non lo sappiamo, ma certamente lo scopriremo”, ha aggiunto lo scienziato statunitense. Finora gli Usa non hanno ancora vietato i viaggi dall’Africa meridionale, come già fatto da dieci Paesi del mondo. “Prenderemo una decisione il prima possibile. Bisogna prima avere delle ragioni scientifiche. È il motivo per il quale ora ci stiamo affrettando a ottenere dati”, ha spiegato ancora Fauci.(Nys)