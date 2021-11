Business news: Ucraina, Energoatom potrebbe collegare tutte le unità centrali nucleari a sistema nazionale entro febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale ucraina Energoatom potrebbe collegare tutte e 15 le unità di potenza delle centrali nucleari (Npp) al sistema energetico nel febbraio 2022. Lo ha affermato il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushchenko. "Oggi stiamo valutando la possibilità di collegare la 15ma unità a febbraio", ha detto halushchenko alla conferenza internazionale "Capacità nucleari per lo sviluppo del Paese". Il ministro ha sottolineato che la generazione nucleare garantirà il regolare passaggio della stagione di riscaldamento 2021/2022. In precedenza è emerso come il ministero dell'Energia preveda che nel periodo autunno-inverno saranno in funzione 14 centrali nucleari su 15 disponibili in Ucraina. (Rum)