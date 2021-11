Business news: Spagna, Abertis presenta nuovo piano licenziamenti per 14 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di infrastrutture spagnola Abertis sta negoziando con la sua filiale Aulesa, che gestisce l'autostrada AP-7 in Castiglia e Leon (la cui concessione scadrà nel 2055), un piano di licenziamenti. Il programma prevede la riduzione della metà dell'organico - 14 lavoratori - a causa dell'introduzione di un sistema di telepagamento che richiede, pertanto, meno personale, stando a quanto riferisce il quotidiano "Economia Digital", spiegando che i licenziamenti dovrebbero avvenire su base volontaria se ci sarà un numero di dipendenti disposti ad accettare la proposta della società. Si tratta del quinto piano di licenziamenti del gruppo Abertis in Spagna in meno di due anni, una tendenza che ha portato a ridurre l'organico di circa 700 unità. La maggior parte dei licenziamenti erano giustificati dalla fine dell'imposizione dei pedaggi decretate dai governo spagnolo e catalano. La prima è avvenuto alla fine del 2019, a causa del fallimento di Aumar, che gestiva la AP-7 sud e la AP-4, e ha comportato l'uscita di 136 dipendenti; le due successive risalgono al 2020 e hanno colpito Acesa e Invicat, i cui pedaggi sarebbero dovuti scadere il 31 agosto 2021 con 142 posti a marzo e 120 a luglio. L'ultimo taglio è avvenuto lo scorso agosto, poco prima della fine dei pagamenti del pedaggio sui vettori stradali AP-7, AP-2 e C-32/33 ed ha riguardato 340 dipendenti. (Spm)