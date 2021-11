Business news: Spagna, per Grenergy utile di 6,9 milioni di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, l'azienda energetica spagnola Grenergy ha registrato un utile di 6,9 milioni di euro, in calo del 23 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. La società ha ottenuto un margine operativo lordo (Ebitda) di 18,2 milioni di euro, un aumento dell'un per cento in un periodo in cui ha investito 139,7 milioni di euro, principalmente nella costruzione e sviluppo del parco solare Escuderos a Cuenca e progetti di distribuzione in Cile e Colombia. (Spm)