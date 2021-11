Business news: Gazprom Export, aumento prezzi gas in Europa causato da grave carenza Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi delle forniture energetiche in Europa è causato da una grave carenza di gas naturale liquefatto (Gnl), emersa alla fine del 2020 e nel corso di quest'anno. Lo sostiene il vice capo del dipartimento analisi e prezzi del mercato del gas di Gazprom Export, Sergej Komlev. I prezzi del gas sul mercato europeo sono aumentati notevolmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, con il prezzo dei contratti futures che ha raggiunto il massimo storico di 1.937 dollari per mille metri cubici il 6 ottobre. Il 23 novembre Gazprom ha diramato una nota in cui dichiara come la crisi energetica in corso in Europa stia dimostrando ancora una volta che le forniture di Gnl con contratti a breve termine non possono garantire la sicurezza energetica dei paesi importatori di gas. (Rum)