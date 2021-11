Business news: Romania potrebbe finanziare deposito di gas per la Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania potrebbe finanziare la costruzione di un deposito di gas per la Moldova. Lo ha detto il capo della diplomazia di Bucarest, Bogdan Aurescu all'emittente televisiva pubblica romena. Aurescu ha anche fornito dettagli sul nuovo Grant Agreement per la Moldova, menzionato nella nuova tabella di marcia della cooperazione fra i due Paesi. Il tema della costruzione del deposito di gas sarà discusso in modo più approfondito con le autorità di Chisinau. "Abbiamo discusso, ad esempio, della possibilità di finanziare, nel nuovo accordo di assistenza non rimborsabile, la costruzione di un deposito di gas per la Moldova, in modo che non ci siano più situazioni di crisi impreviste", ha affermato il ministro romeno. Oltre a questa infrastruttura, la Romania intende sviluppare altri nuovi progetti in Moldova. In questo senso, lo Stato romeno aumenterà il tetto del finanziamento non rimborsabile a 100 milioni di euro. (Rob)