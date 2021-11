Business news: Finlandia, approvato progetto da 180 milioni di euro per tunnel a Helsinki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Helsinki ha approvato il progetto per la realizzazione del Sornaitentunnel: un tunnel che dovrebbe agevolare il traffico nord-sud della capitale finlandese. L'infrastruttura avrà una lunghezza di 1,6 chilometri e interesserà in particolare i distretti di Kalasatama, Suvilahti e Teurastamo. Il costo totale stimato è di 180 milioni di euro. La costruzione del Sornaitentunnel avverrà in più fasi, con la prima fase del costo di circa 50 milioni di euro. Durante questa fase, da Kalasatama a Pasila, saranno realizzate la sezione settentrionale del tunnel in calcestruzzo e le strutture sotterranee delle rampe di accesso. Secondo la municipalità di Helsinki, questa tappa sarà legata al rinnovamento della tramvia e della strada costiera Hermann nel 2022-2024. Il comune di Helsinki non ha ancora rivelato nel dettaglio le fasi successive in quanto la progettazione e la preparazione del progetto sono ancora in corso. Tuttavia, la municipalità rileva che i piani si concentreranno sulla progettazione delle aperture del tunnel, sulla loro idoneità all'ambiente urbano e sulla scorrevolezza delle condizioni pedonali e ciclabili. (Sts)