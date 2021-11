Business news: Serbia, gas a prezzo invariato dalla Russia per i prossimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia acquisterà dalla Russia il gas a 270 dollari per mille metri cubi nei prossimi sei mesi. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dopo l'incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a Sochi. Vucic ha precisato che il costo resterà dunque invariato rispetto a quello attuale, mentre saranno aumentate le forniture. Il presidente serbo ha aggiunto che nel corso dell'incontro con Putin sono stati discussi "molti argomenti" e che il presidente russo "ha capito bene la questione" del prezzo e della quantità del gas. "Questa è una salvezza per noi. Non avremo problemi con l'elettricità, il gas o il riscaldamento, così come con la fornitura complessiva. Il presidente Putin ci ha aiutato molto con il suo approccio. Questa era la mia proposta, e lui l'ha accettata", ha detto Vucic aggiungendo che la Serbia ha bisogno di circa 13 milioni di metri cubi di gas entro la fine di febbraio "e quattro o cinque milioni a maggio e giugno". Il presidente serbo ha poi affermato che sono stati concordati gli elementi per un contratto a lungo termine per la consegna del gas alla Serbia e che il Paese avrà "un prezzo eccezionale" anche dopo i primi sei mesi. (Seb)