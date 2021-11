Brasile: ministro Turismo a “Nova”, siamo il Paese delle opportunità ma restano limiti strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come nell'attuale gestione del governo del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, il settore turistico è stato tanto valorizzato e mai sono state restituite alla collettività e al turismo tante opere di valore storico e culturale. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il ministro del Turismo del Brasile, Gilson Machado Neto. Secondo l’esponente del governo di Brasilia, tuttavia, il Paese incontra ancora difficoltà strutturali, divisioni amministrative tra i vari enti locali e una "falsa narrativa" che ne danneggia l'immagine all'estero. "Mai prima di oggi sono state restituite alla collettività tante opere di valore storico e culturale quante con il governo Bolsonaro. Solo quest'anno abbiamo consegnato 66 opere tra musei, templi religiosi e spazi municipali. Ulteriori azioni di recupero sono in esecuzione relativamente a 59 opere per un investimento complessivo di 58 milioni di dollari", ha affermato Machado nel corso di un incontro con i corrispondenti della stampa estera in Brasile. (segue) (Brb)