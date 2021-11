Brasile: ministro Turismo a “Nova”, siamo il Paese delle opportunità ma restano limiti strutturali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, come riconosciuto dal ministro, molti sono i limiti strutturali. Molto spesso manca una visione di insieme tra governo federale, governi statali e governi municipali, anche sugli orari di funzionamento dei musei, che limitano la possibilità di godere appieno dell'offerta culturale in molte realtà. "Purtroppo ciascuna città e ciascun operatore rispetta un giorno di riposo e un orario differente. Sarebbe eccellente, e proverò a farlo prossimamente, cercare di far sedere tutti intorno a un tavolo per riprogrammare tutte le strutture in modo che tutte operino alla stessa ora e negli stessi giorni”, ha spiegato. (segue) (Brb)