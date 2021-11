Covid: Biden, necessario fare di più per garantire vaccino a paesi poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un appello “alla comunità mondiale”, sottolineando che la notizia del rilevamento di una nuova variante del Covid-19 da parte dell'Oms "è un promemoria del fatto che questa pandemia non finirà finché non avremo vaccinazioni a livello globale”. In un messaggio su Twitter l’inquilino della Casa Bianca ha rimarcato che “gli Stati Uniti hanno già donato più vaccini ad altri Paesi di quanto abbiano fatto tutti gli altri Paesi messi insieme”. Biden ha quindi aggiunto: “È tempo che gli altri Paesi raggiungano la nostra velocità e generosità". La variante a cui fa riferimento Biden è il nuovo ceppo riscontrato per la prima volta in Sudafrica. (segue) (Nys)