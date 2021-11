Tim: Rossi, nomina Labriola a direttore generale dimostra valore del management della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del consiglio di amministrazione odierno, il presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha espresso a "titolo personale e del consiglio tutto, grande soddisfazione per la nomina di Pietro Labriola a nuovo direttore generale di Tim: questa nomina mostra ancora una volta il valore del management della società e la capacità di valorizzare competenze, merito ed innovazione”. E' quanto si legge nella nota diramata dalla società al termine della riunione, conclusasi in tarda serata. Dal canto suo, Pietro Labriola ha espresso un sentito ringraziamento al board "per la fiducia dimostrata", assicurando "il massimo impegno nell’accompagnare Tim nel suo percorso di sviluppo". Pietro Labriola vanta un’esperienza professionale tutta spesa all’interno del settore delle telecomunicazioni. Negli ultimi 20 anni ha operato all’interno del Gruppo Tim in ruoli diversificati di crescente responsabilità fino ad assumere la guida complessiva delle attività del Gruppo in Brasile. L’assoluta internazionalità e la riconoscibilità come uno dei maggiori esperti delle tematiche relative al mondo delle telecomunicazioni e all’innovazione caratterizzano il suo profilo. Pietro Labriola non risulta in possesso di azioni Tim. (Com)